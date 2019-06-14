اونلاين | مشاهدة مباراة كينيا وتنزانيا بث مباشر اليوم 27-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة كينيا وتنزانيا بث مباشر اليوم 27-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب كينيا نظيره منتخب تنزانيا في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة يوم الخميس الموافق السابع والعشرين من شهر يونيو لعام 2019، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة التي تضم معهما منتخبي (الجزائر والسنغال)، في بطولة أمم إفريقيا (CAN 2019) والتي تسضيفها مصر خلال الفترة من الحادي والعشرين من يونيو الجاري وحتي التاسع عشر من شهر يوليو المقبل.

يعود المنتخبين الكيني والتنزاني للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا بعد غياب سنوات طويلة، حيث يسجل منتخب كينيا مشاركته السادسة في البطولة الإفريقية، والأولي بعد غياب 15 عامًا وتحديدًا منذ مشاركته في نسخة البطولة عام 2004 التي أقيمت في تونس، بينما يعود المنتخب التنزاني للمشاركة في العرس الإفريقي، بعد غياب 39 عامًا، وتحديدًا منذ مشاركته الأولي بالبطولة عام 1980.

يخوض منتخب كينيا البطولة بقائمة مكونة من:-

حراسة المرمى: باتريك ماتاسي (سان جورج الأثويبي) – فاروق شيكالو (بانداري الكيني) – جون أويبما (كاريوبانجي شاركس الكيني).

الدفاع: ديفيد أوينو (زيسكو الزامبي) – موسى محمد (نكانا الزامبي) – برنارد أوتشينج (فيهيجا يونايتد) – جوزيف أوكومو (ريال موناراتشس الأمريكي) - جوش أونيانجو (جور ماهيا الكيني) – إيرك أوما (فاسالوندس السويدي) – عبود عمر (سركيل بروج البلجيكي) – فيلومين أويتنيو (جور ماهيا الكيني).

الوسط: فيكتور وانياما (توتنام الإنجليزي) – إسماعيل جونزاليس (– دينيس أوديهمبو (سوفاباكا الكيني) – جوهانا أومولو (سركيل بروج البلجيكي)– فرانسيس كاهاتا (جور ماهيا الكيني) – إيريك جوهانا (برومابويكارنا السويدي) - أوفيلا أوتشينج – أيوب تيمبي - بول ويري .

الهجوم: ميشيل أولينجا (كاشيوا ريسول الياباني) – مسعود جوما (النصر الليبي) – جون أفريي (سوفاباكا الكيني).

يقود المنتخب الكيني المدرب الفرنسي سيباستيان مينييه صاحب الـ46 عامًا، عمل مساعدًا مع مواطنه "كلود لوروا" على مدار سنوات طويلة في تدريب منتخبات عمان وجمهورية الكونغو والكونغو وتوجو، كما جلس على كرسي المدير الفني لمنتخب الكونغو 2017، قبل أن يختاره الاتحاد الكيني لقيادة المنتخب الأول عام 2018 ليعود به للبطولة القارية.

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أما منتخب تنزانيا يخوض البطولة الإفريقية (كان 2019) بقائمة مكونة من:

حراسة المرمى: عيشي مانولا (سيمبا التنزاني) - ميتاتشا مناتا (مباو التنزاني) - (أرون كالامبو (السجون التنزاني)

الدفاع: حسن رمضاني (نكانا الزامبي) -أجيري موريس - كيلفن يونداني (يانج أفريكانز التنزاني) - علي متوني (ليبولي التنزاني) – جاديل كاماجي ميشيل (يانج أفريكانز)

الوسط: حميد ماو (بتروجت المصري) - فيصل سالوم - مدثر يحيى (عزام التنزاني) - فيسينت فيليبو (مباو التنزاني) - إراستو نيوني (سيمبا التنزاني)

الهجوم: محمد حسين (سيمبا التنزاني) - فرانك دومايو (عزام التنزاني) - يحيى زايد (الإسماعيلي المصري) - جون بوكو – توماس أوليمونجو (شبيبة الساورة الجزائري) - فريد موسى (تينيريفي) - عبد الله موسى (بلاك بول الإنجليزي) سيمون مسوفا (الدفاع الجديدي المغربي) - مبوانا ساماتا (جينك البلجيكي) - رشيد مانداوا (بي دي إف البتسواني)

يقود المنتخب التنزاني المدرب النيجيري ايمانويل أمونيكي نجم الزمالك المصري وبرشلونة السابق، والفائز بكأس امم إفريقيا 1994 رفقة نسور نيجيريا والحائز معهم على ذهبية دورة الألعاب الأوليمبية أتلانتا 1996، ويطمح "أمونيكي" في تحقيق انجاز جديد رفقة منتخب تنزانيا ويصعد به لأدوار متقدمة بالبطولة.

موعد مباراة تنزانيا وكينيا (CAN 2019):

ستقام مباراة تنزانيا وكينيا في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 27 يونيو 2019، وستقام على ملعب "30 يونيو" ا لذي يستضيف مباريات المجموعة الثالثة، وستذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، كما يمكنكم متابعة اللقاء عبر رابط البث المباشر كورة لايف، كورة ستار، ورابط الاسطورة بدون تقطيع.