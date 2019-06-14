اونلاين | مشاهدة مباراة مدغشقر وبوروندي بث مباشر اليوم 27-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة مدغشقر وبوروندي بث مباشر اليوم 27-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الحلم أصبح حقيقة - شعار يرفعه 3 منتخبات إفريقية حجزت مكانها ضمن كبار القارة السمراء في النسخة الثانية والثلاثين من بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو، في أول مشاركة في تاريخهم بالعرس الإفريقي، وهم منتخبات (بوروندي – موريتانيا – مدغشقر) الذي استطاعوا خطف تذكرة القدوم لأرض الحضارة للتنافس مع 21 منتخبًا آخرين على زعامة القارة السمراء.

ساق القدر منتخبين من الثلاث للتواجد في مجموعة واحدة في بطولة أمم إفريقيا 2019 هما منتخبي بوروندي ومدغشقر واللذان يتواجدان ضمن المجموعة الثانية مع منتخبي (نيجيريا – غينيا)، والتي تقام مبارياتها على استاد "الاسكندرية"، ويستهل منتخب بوروندي مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب النيجيري يوم 22 يونيو ويواجه مدغشقر نظيره الغيني في نفس اليوم.

وحشد منتخب بوروندي 23 لاعبًا للمشاركة في أمم إفريقيا هم:-

حراسة المرمى: جاستن نيكومانا– جوناثان ناهيمانا (فيتال إف سي البوروندي) – ماك أرثر أرازاكا (لوساكا ديناموز الزامبي)

خط الدفاع: موسى عمر (سوفاباكا الكيني) – كريستوفر ناجويرا– عبد الكريم نيزجيمانا (فايبرز الأوغندي) – فريدريك نسابيموافا (شيبا يونايتد الجنوب إفريقي) – عمر نجاندو (كيجالي الرواندي) – دافيد ناشيميرمانا (ماكورا الرواندي)

خط الوسط : بيير كوزيرا – جايل بيجرمانا – جايل دوهاندافي (موكارا الرواندي) – ناهيمانا شاسيري (مغيزل السعودي) – سابوموكاما إينوك (زيسكو يونايتد الزامبي) – موستافا فرانسيس (جورماهيا الكيني)

خط الهجوم: شعباني حسين (البن الأثيوبي) – أميسي محمد – ياميني سليماني (العدالة السعودي) أميسي سيدريك (التعاون السعودي) – سايدو براهينو– عبدول فيستون – مافوجو لاوديت (ناباسا ستارز الزامبي) – إلفيس كامسوبا

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أما منتخب مدغشقر يخوض منافسات البطولة بقائمة مكونة من:-

حراسة المرمى: إبراهيما عثمان أرثر دابو (جوبلين الفرنسي) - جان ديو دونيه راندرياناسولو (كنابس سبور الملغاشي) - مليفين أندرين (مارتيج الفرنسي).

الدفاع: باسكال رازاكانانتينيانا (سان بيروا الفرنسي) - ديمتري كالوين - جيريمي موريل (ليون الفرنسي) - توافينا هاستيانا رامبيلوسون - رومان ماتنييه - توماس فونتين (ريمس الفرنسي) - جيروم مومري (جرونوبل الفرنسي) - مامي نيرينا جيرفيه رانديريانارسوا (سان بيروا الفرنسي).

الوسط: ماركو إلايماهاريتا (شارلروا البلجيكي) - أنيسيت أندريانانتيناينا (لودوجوريتس البلغاري) - إبراهيم صامويل أمادا (مولودية الجزائر) - جان راكوتواريسوا - لالاينا نومينياناهاري - ريان ني اينا أرنالدو - أندرياميرالدو أرو حسينا أندريان أريمانانا

الهجوم: كارولوس أندرياماتسينورو - فانيفا إيما أندرياتسيما (كليرمونت الفرنسي) - نجيفا راكوتوهاريمالالا (ساموت ساخون التايلاندي) - باولن فوافي - ويليام جروس

كورة ستار مشاهدة بث مباشر مباراة بوروندي ومدغشقر ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة أمم إفريقيا ، كورة لايف، يلا شوت، يلا كورة، رابط بث مباشر مباراة بوروندي ومدغشقر، حيث يقود منتخب بوروندي المدرب الوطني أوليفيه نيونجيكو والذي يسعي لكتابة التاريخ رفقة منتخب بلاده والوصول للأدوار النهائية بالبطولة، بينما يقود منتخب مدغشقر المدرب الفرنسي نيكولاس ديبوي الذي يبحث عن تحقيق مفاجأة مدوية ومناطحة الكبار في البطولة القارية وعدم الاكتفاء بالتمثيل المشرف.

موعد مباراة بوروندي ومدغشقر في (كان 2019):

ستقام مباراة بوروندي ضد مدغشقر في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة أمم إفريقيا ، على استاد الاسكندرية، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، يوم الخميس الموافق السابع والعشرين من يونيو لعام 2019، وستذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس bein sports HD الناقل الحصري لمباريات (كان 2019)، كما يمكنكم متابعة بث مباشر ومجاني لمباراة بوروندي ومدغشقر على رابط الاسطورة، كورة لايف، كورة ستار، يلا كورة، يلا شوت، رابط يوتيوب بدون تقطيع.