اونلاين | مشاهدة مباراة اوغندا وزيمبابوي بث مباشر اليوم 26-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة اوغندا وزيمبابوي بث مباشر اليوم 26-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض منتخب زيمبابوي مواجهة قوية ضد منتخب أوغندا يوم الأربعاء السادس والعشرين من يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولي لبطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من الحادي والعشرين من يونيو الجاري وحتي التاسع عشر من يوليو، بحضور 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.

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يخوض منتخب زيمبابوي بطولة أمم إفريقيا بقائمة مكونة من:

حراسة المرمى: جورج تشيجوفا (بولوكواني سيتي – جنوب إفريقيا) – إيدمور سيباندا (ويتبانك سبيرز – جنوب إفريقيا) – إلفيس تشيبيزيزي (باروكا – جنوب إفريقيا).

الدفاع: جيمي دزينجال (باور ديناموز – زيمبابوي) - أليك موديمو (كيفن درويدز – ويلز) – تينايدج هاديبي

(كايزر تشيفس – جنوب إفريقيا) – ديفاين لونجا (جولدن أروز – جنوب إفريقيا) – رونالد بفومبيدزال (بلومنفنتين سيلتك – جنوب إفريقيا) – تينداي داريكوا (نوتينجام فورست).

الوسط: داني فيري (جولدن أروز – جنوب إفريقيا) – مارشال مونتيسي (أورلاندو بايرتس – جنوب إفريقيا) – مارفيلوس ناكامبا (كلوب بروج – بلجيكا)

– تافادزوا كوتينيو (عزام – تنزانيا) – وفيدي كارورو (أمازولو – جنوب إفريقيا) - خاما بيليات (كايزر تشيفس – جنوب إفريقيا) – كوداكواشي ماهاشي (أورلاندو بايرتس – جنوب إفريقيا) – تالينت تشاوابيوا (أمازولو – جنوب إفريقيا) –– ثاباني كاموسوكو (يانج أفريكانز – تنزانيا).

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الهجوم: نولدج موسونا (أندرلخت – بلجيكا) - نياشا موشيكوي (داليان ييفانج – الصين) – إيفانز روسيكي (سوبر سبورت – جنوب إفريقيا) – تينوتيندا كادويري (لو هافر – فرنسا) – نوكس موتيزوا (جولدن أروز – جنوب إفريقيا).

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منتخب أوغندا يخوض غمار منافسات أمم إفريقيا بقائمة مكونة من:

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو (صن داونز الجنوب إفريقي) – جمال سالم (الهلال السوداني) – روبرت أودونجكارا (أداما سيتي الإثيوبي)

الدفاع: بيفيس موجابي (يوفيل تاون الإنجليزي) – نيكولاس وادادا (عزام التنزاني) – أواني تيموثي (كمبالا سيتي الأوغندي) – حسن واسوا (بلا ناد) – رونالد موكيبي (أوسترساند السويدي) – مرشد دجوكو (سيمبا التنزاني) – جودفري والسومبي (بلا ناد) – مويلمي إيزاك (فيكتوريا زيزكوف التشيكي) – جوسيب أوتشايا (مازيمبي الكونغولي)

الوسط: تاديو لوانجا (فايبرز الأوغندي) – خالد أوتشو (تشيرتش هيل براثرز الهندي) – أبدول لومالا (سيريانسكا السويدي) – مايكل أزيرا (مونتريال الكندي) – فاروق ميا (جوريكا الكرواتي) – كيزيتو لواجا (شاختار الكازاخي) – كاتريجا ألان (ماريتزبرج الجنوب إفريقي) – إيمانويل أوكوي (سيمبا التنزاني)

الهجوم: باتريك كادو (كمبالا سيتي الأوغندي) – ألان كيامبادي (كمبالا سيتي الأوغندي) – ديريك نسيبامبي (سموحة المصري)

موعد مباراة زيمبابوي وأوغندا والقنوات الناقلة لها:

يمكنكم متابعة بث مباشر وحصري لمباراة زيمبابوي ضد أوغندا في الجولة الثانية من المجموعة الأولي في بطولة أمم إفريقيا، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وستقام المباراة على ستاد "القاهرة الدولي"، وستذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية bein sports الناقل الحصري لمباريات بطولة أمم إفريقيا CAN 2019.