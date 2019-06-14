رياضة | كوبا أمريكا 2019 .. تاريخ مواجهات "جاريكا" و "رافائيل دوداميل" قبل مباراة فنزويلا وبيرو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوبا أمريكا 2019 .. تاريخ مواجهات "جاريكا" و "رافائيل دوداميل" قبل مباراة فنزويلا وبيرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب فنزويلا مع نظيره منتخب بيرو في تمام التاسعة مساء السبت، على ملعب "آرينا دو جريميو"، ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الأولي لبطولة (كوبا أمريكا 2019)، والتي تضم معهما منتخبي (البرازيل – بوليفيا).

ويتسلح منتخب بيرو بتفوقه التاريخي على نظيره الفنزويلي حيث سبق وتقابل المنتخبين في 34 مواجهة سابقة، فاز منتخب بيرو 20 مرة مقابل ستة انتصارات فقط لفنزويلا وحسم التعادل ست مواجهات بينهما.

يقود المنتخب الفنزويلي مدرب وطني هو "رافائيل دوداميل" يبلغ عمره 46 عامًا، سبق وتولي قيادة بعض الأندية الفنزويلية، كما قاد منتخبي فنزويلا تحت 17 عامًا ،وتحت 20 عامًا، قبل أن يعلن الاتحاد الفنزويلي تعيينه مدربًا للمنتخب الأول في أبريل عام 2016.

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سبق وتقابل "دوداميل" في مباراة وحيدة ضد منتخب بيرو في 24 مارس 2017، في تصفيات كأس العالم (روسيا 2018)، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2/2.

أما منتخب بيرو يقوده المدرب الأرجنتيني المخضرم ريكاردو جاريكا صاحب الـ 61 عامًا، ويمتلك سجلًا تدريبيًا جيدًا حيث أشرف على تدريب عدة فرق في أمريكا الجنوبية ، كان أخرها نادي بالميراس في البرازيل، كما قاد منتخب بيرو في بطولة كوبا أمريكا 2015 وحقق معه المركز الثالث.

ريكاردو جاريكا سبق وتقابل مع منتخب فنزويلا في 4 مواجهات سابقة خلال قيادته لمنتخب بيرو، مباراتين في تصفيات كأس العالم 2018 انتهت بالتعادل بنتيجة واحدة 2/2، بينما فاز في مباراة وحيدة جمعتهما في كوبا أمريكا 2015 بهدف دون مقابل، وخسارته الوحيدة أمام المنتخب الفنزويلي كانت في مباراة ودية عام 2015 خسرها بهدف دون رد.

وجمعت المدربان "جاريكا" و "دوداميل" مباراة وحيدة خلال مسيرتهما التدريبية، في مباراة جمعت منتخبي بيرو وفنزويلا في 24 مارس 2017 خلال تصفيات كأس العالم وانتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.