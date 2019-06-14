رياضة | البرازيل × بوليفيا.. "تيتي" يبحث عن انتصاره الثاني و"فيليجاس" يتطلع لتحقيق مفاجأة الافتتاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرازيل × بوليفيا.. "تيتي" يبحث عن انتصاره الثاني و"فيليجاس" يتطلع لتحقيق مفاجأة الافتتاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقص المنتخب البرازيلي شريط النسخة السادسة والأربعين من بطولة (كوبا أمريكا 2019) والتي تقام على أرضها، بمواجهة قوية ضد منتخب بوليفيا، على ملعب "مورومبي" ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الأولي بالبطولة والتي تضم معهما أيضًا منتخبي (بيرو وفنزويلا).

وسبق وتواجه المنتخبان في 29 مباراة سابقة ما بين مباريات ودية وأخرى في كوبا أمريكا وفي التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، وحققت خلالها البرازيل الفوز في 20 مباراة وخسرت 5 لقاءات وتعادلت في 4 مواجهات أخرى، وأكبر انتصار شهدته مواجهات المنتخبين كان في "كوبا أمريكا 1949" وفاز منتخب السامبا 10/1.

- تيتي "كعبه عال" على بوليفيا:

يقود منتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا هذا العام المدرب الوطني "تيتي" صاحب 58 عامًا، وسبق وتقابل مع منتخب بوليفيا في مباراتين سابقتين خلال تصفيات كأس العالم2018، فاز في مباراة وخسر مثلها.

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المواجهة الأولي بين "تيتي" ومنتخب بوليفيا كانت في 7 أكتوبر 2016 وانتهت بفوز كاسح لمنتخب البرازيل بخماسية نظيفة، أما المواجهة الثانية كانت في 5 أكتوبر 2017 وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتطلع "تيتي" لمواصلة تفوقه على منتخب بوليفيا وتحقيق الفوز الثاني عليه في المباراة التي تجمعهما صباح السبت في افتتاح بطولة كوبا أمريكا، حيث يتطلع لبداية قوية بالبطولة تساعده على تحقيق هدفه بالمنافسة على لقب البطولة التي تقام على أرض السامبا.

- فيليجاس يبحث عن "مفاجأة" أمام السامبا:

علي الجانب الآخر يتولي إدواردو فيليجاس القيادة الفنية لمنتخب بوليفيا، ويمتلك "فيليجاس" سجلًا تدريبيًا جيدًا حيث سبق وتولي تدريب عدة أندية بوليفية، كما سبق وتولي تدريب منتخب بوليفيا موسم 2009/2010، قبل أن يعود لقيادة منتخب بلاده مرة أخري في 2 فبراير لعام 2019، وقاده حتي الآن في 4 مباريات، خسر 3 مباريات وتعادل في مباراة ولم يحقق أي انتصار.

ويتطلع "فيليجاس" لتحقيق المفاجأة وقيادة منتخب بوليفيا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب البرازيل صاحب الضيافة في مباراة افتتاح بطولة كوبا أمريكا، والمواجهة الأولي في مسيرته التدريبية أمام منتخب السامبا، وكذلك مباراته الأولي ضد المدرب البرازيلي "تيتي".