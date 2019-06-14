رياضة | صراع رباعي على كأس ياسين منصور للجولف.. وأيمن وعمرو شبانة في الصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع رباعي على كأس ياسين منصور للجولف.. وأيمن وعمرو شبانة في الصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد بطولة نادى بالم هيلز المفتوحة للجولف وهى واحدة من اقوى البطولات المحلية صراعا رباعيا شرسا للفوز باللقب والحصول على كأس ياسين منصور والتى يشارك فيها 74 لاعبا ولاعبة من مختلف اندية اللعبة.

ويتنافس على اللقب والأقرب للتتويج الرباعى المتصدر لليوم الاول للبطولة لاعب منتخب مصر الوطنى ماجد عبد التواب 74 ضربة والذى سجل ضربتين فوق المعدل ويلاحقه نجم المنتخب السابق تيمور ابو الخير 78 ضربة فى المركز الثانى ويتساوى معه كل من عمرو ناجى وممدوح الشيخ 78 ضربة لكل منهما .

Advertisements

ويلاحق أصحاب الصدارة أربعة لاعبين آخرين متواجدين فى الصورة وهم على الترتيب لى شالكلى 83 ضربة وأيمن حسين 85 ضربة وبالمثل شريف فهمى وبطل العالم السابق للاسكواش النجم الذى اتجه للجولف عمرو شبانة .

وفى منافسات السيدات تصدرت كارول كرانمير وتبعتها مها السنوسي وإيمان إبراهيم .