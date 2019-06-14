رياضة | "تذكرتي" تعلن وقف خدمة التوصيل المنزلي لبطاقة المشجع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تذكرتي" تعلن وقف خدمة التوصيل المنزلي لبطاقة المشجع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة "تذكرتي" أنه قد تم وقف خدمة التوصيل المنزلي لبطاقة المشجع و تذاكر بطولة الأمم الإفريقية وذلك لضمان وصول التذاكر للمشجعين قبل موعد المبارة بوقت كافي.

ويسري ذلك علي التذاكر التي تم شرائها حتي ١٤ يونيو الحالي.

Advertisements

كما تؤكد "تذكرتي" استمرار كافة خدمات الحجز من علي موقعها وتتم طباعة التذاكر وبطاقات المشجعين في المراكز المخصصة لذلك والمعلن عنها طوال أيام البطولة وحتي المباراة النهائية.

وتتمني شركة "تذكرتي" لكل المشجعين الاستمتاع بالمباريات والتوفيق لمنتخبنا الوطني للحصول علي لقب البطولة.