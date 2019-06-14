رياضة | بمشاركة صلاح.. المنتخب يختتم استعداداته قبل ودية غينيا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة صلاح.. المنتخب يختتم استعداداته قبل ودية غينيا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم المنتخب الوطني مرانه على الملعب الفرعى لإستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار استعداداته لودية غينيا المحدد لها التاسعة مساء الأحد المقبل، بإستاد برج العرب بالإسكندرية، في ختام تجهيزاته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2019، التي تنطلق بمصر بالفترة من يوم 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

واقتصر المران على بعض التدريبات البدنية الخفيفة لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الأمس أمام تنزانيا، إلى جانب محاضرة ألقاها المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني عن أبرز الجوانب الإيجابية والسلبية خلال ودية تنزانيا التي أقيمت أمس الخميس وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل.

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وأدى باقى اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الأمس تدريباتهم بشكل عادى، وتضمن بعض التدريبات البدنية القوية، إلى جانب مران قوى خاضه رباعي حراسة المرمى تحت قيادة أحمد ناجي، استعدادًا لمواجهة غينيا وديًا.