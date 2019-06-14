رياضة | مراد باتنة يرحل رسميا عن الوحدة الإماراتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مراد باتنة يرحل رسميا عن الوحدة الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المغربي مراد باتنة رحيله عن صفوف نادي الوحدة الإماراتي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك" ،خاصة بعد إعلان رئيس النادي أن الحالة الفنية للفريق ليست بحاجة إلى خدمات الدولي المغربي.

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كتب باتنة مخاطبا جمهور الوحدة: “هنا تنتهي رحلتي معاكم لكل بداية نهاية سنتين أكثر من رائعة فزت معكم بلقبين وكنت جزء من تاريخكم الحمد الله شكراً للجماهير لمسنادتكم لي مند قدومي للفريق”.

الجدير بالذكر أن الدولي المغربي انتقل إلى نادي الوحدة عام 2017 قادماً من صفوف الفتح المغربي ولعب خلال الموسم الماضي 10 مباريات في دوري الخليج العربي وسجل 8 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.