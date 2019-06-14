رياضة | رنيم الوليلي تفوز ببطولة السوبر العالمي للإسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رنيم الوليلي تفوز ببطولة السوبر العالمي للإسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فازت الدجلاوية رنيم الوليلي المصنفة الأولى علي العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش ببطولة السوبر العالمي للإسكواش "سي اي بي".

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وفازت رنيم في المباراة النهائية على اللاعبة الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة عالميًا بنتيجة أشواط (3/2) بواقع نقاط (11/6)(11/4)(11/7) (8/11) (3/11) حيث استمرت المباراة 63 دقيقة.

الجدير بالذكر أن البطولة من تنظيم أندية وادي دجلة بأحد المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر والتي يأتي مجموع جوائزها 320 ألف دولار.