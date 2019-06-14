رياضة | التشكيل المتوقع للبرازيل أمام بوليفيا في افتتاح كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع للبرازيل أمام بوليفيا في افتتاح كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب البرازيل، منافسه منتخب بوليفيا يوم السبت 16 يونيو في المباراة التي ستجمع المنتخبين في افتتاحية بطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تقام نسختها الحالية على أرض البرازيل.

وسوف تقام المباراة بين منتخب البرازيل بقيادة مدربه تيتي، مع منتخب بوليفيا في الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب البرازيل، ومنتخب بوليفيا في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا عبر قناتي بين سبورتس الرياضية ماكس 3 و 4 HD.

ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل :-

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حراسة المرمى : أليسون.

خط الدفاع : دانيل الفيس - ماركينيوس - تياجو سيلفا - فيلبي لويس.

خط الوسط : كاسيميرو - فيرناندينيو - كوتينهو - ريتشارلسون - ديفيد نيريس.

خط الهجوم : جابريل جيسوس.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب البرازيل، ضد منتخب بوليفيا في افتتاحية بطولة كوبا أمريكا 2019 عبر موقع الخليج 365 الرياضي.