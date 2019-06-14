رياضة | الفتح المغربي يحقق رقما قياسيا جديدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفتح المغربي يحقق رقما قياسيا جديدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن قرار مجلس إدارة نادي الفتح الرباطي المغربي بالإبقاء على وليد الركراكي المدير الفني للفريق الأول.

وبهذا يحقق الركراكي رقمًا قياسيًا من الصعب تحطيمه بالنادي، بتوليه القيادة الفنية للفريق الأول بنادي الفتح المغربي للموسم السادس على التوالي، ويسعى لتخطى رقم كليزو.

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ولم يشهد الدوري المغربي استمرار لمدرب في منصبه لمواسم عديدة مثل الركراكي، منذ الفترة الذهبية التي تولى خلالها الفرنسي كليزو تدريب الجيش الملكي المغربي من عام 1959 حتى 1971.

الجدير بالذكر أن الركراكي توج مع الفتح بلقب كأس العرش المغربي عام 2014، كما قاد الفريق لحصد لقب الدوري المغربي موسم 2016.