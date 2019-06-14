رياضة | موعد مباراة البرازيل وبوليفيا يوم السبت 15-6-2019 في كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة البرازيل وبوليفيا يوم السبت 15-6-2019 في كوبا أمريكا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف منتخب البرازيل بقيادة مدربه تيتي، نظيره منتخب بوليفيا يوم السبت 16 يونيو في تمام الساعة 2:30 صباحاً، في المباراة التي ستجمع المنتخبين في افتتاحية بطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تقام نسختها الحالية على أرض البرازيل.

ويغيب نيمار دا سيلفا نجم منتخب البرازيل عن البطولة، وذلك إثر الإصابة التي تعرض لها خلال المباريات الودية الاستعدادية للفريق قبل كوبا أمريكا، واستدعى تيتي ويليان لاعب تشيلسي بديلا له في القائمة.

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وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب البرازيل، ومنتخب بوليفيا في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا عبر قناتي بين سبورتس الرياضية ماكس 3 و 4 HD.

وأوقعت قرعة دور المجموعات بالبطولة منتخب البرازيل صاحب الأرض والجمهور، بجانب منافسه في المباراة الأولى منتخب بوليفيا، ومنتخبي بيرو وفنزويلا.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب البرازيل، ضد منتخب بوليفيا في افتتاحية بطولة كوبا أمريكا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.