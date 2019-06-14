رنيم الوليلي تحصد لقب بطولة CIB الدولية للاسكواش...

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جدة - عمرو شويل حققت المصرية رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، لقب بطولة CIB الدولية وذلك بعد مباراة ماراثونية أمام الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة.
وتأخرت الوليلي في بداية المباراة بشوطين نظيفين قبل أن تعود للفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين في ريمونتادا قوية أهدت لقب البطولة لوادي دجلة واستغرقت المباراة 61 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 3-11, 8-11, 11-7, 11-4, 11-6 .
وتصنف بطولة CIB والتي ينظمها وادي دجلة بفئة البطولات البلاتينية وهي أعلى فئة في بطولات الاسكواش، حيث تقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالي 162 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
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