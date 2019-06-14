لكيب الفرنسية: مبابي وصلاح من أغلى لاعبي العالم

ترجمة محمد بشاري قالت الصحيفة إن كيليان مبابي النجم الفرنسي الشاب جاء كأغلي لاعب كرة قدم في العالم بقيمة تقدر 252 مليون يورو ضمن قائمة أعدها مرصد كرة القدم. «CIES» لأغلي لاعبي كرة القدم في القيمة السوقية وجاء النجم المصري محمد صلاح في المركز الثاني بقيمة تقدر219.6 مليون يورو ، وفي المركز الثالث جاء الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بقيمة تقدر 207.8 مليون يورو، بينما حل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسينجم برشلونة الأسباني رابعا بقيمة تقدر بحوالي 167.4 مليون يورو.

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