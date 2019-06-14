“اختبار المنشطات” وراء استقالة نائب رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى

جدة - عمرو شويل استقال أندريه سيلنوف النائب الأول لرئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى، وسط شبهات استخدامه منشطات تعزيز الأداء، وفقاً لما أفادت به وسائل الإعلام الروسية اليوم الجمعة.

وفاز سيلنوف (34 عاماً) بالميدالية الذهبية في منافسات الوثب العالي في أولمبياد بكين 2008.

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وأفادت التقارير أن سيلنوف تقدم باستقالته عقب اجتماع مع دميتر شيلاختين رئيس الاتحاد الروسي.

ونقلاً عن مصدر لم يكشف عن اسمه ذكرت وكالة الأنباء الروسية “تاس” أن الاشتباه ظهر عند إعادة اختبار عينة قدمها سيلنوف في 2013 لاختبار تعاطي المنشطات.

وواجهت البلاد مزاعم تعاطي المنشطات بين العديد من الرياضيين في السنوات الأخيرة. وتعين على الرياضيين الروس أن يشاركوا في المنافسات الدولية بشكل مستقل وتحت علم محايد.