الامارات | مفاجأة.. الوداد المغربي يرفض قرار الكاف بإعادة نهائي إفريقيا أمام الترجي

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الوداد المغربي يرفض قرار الكاف بإعادة نهائي إفريقيا أمام الترجي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الوداد المغربي الذي كان قد انسحب من نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي رفضة لقرار الاتحاد الإفريقي بإعادة المباراة في وقت لاحق عقب المشاكل التي كانت قد حدثت في إياب نهائي البطولة.

وفجر رئيس نادي الوداد الرياضي المغربي سعيد الناصيري، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أعلن رفض ناديه قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بخصوص إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

ونقل موقع “فيلجول المصري” تصريحات رئيس النادي الذي قال: "نرفض قرار الاتحاد الإفريقي الخاص بإعادة لقاء الفريق أمام الترجي التونسي”.

وأضاف في تصريحاته مع وكالة (فرانس برس) الفرنسية والتي نقلتها (الصباح وهسبورت) "القانون واضح في هذه الحالة. يجب أن يُعلن الفريق المنظم خاسرا ويعود إلينا اللقب".

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وواصل "نحن الطرف المتضرر في هذه القضية وهذه هي الوسيلة الوحيدة لإنصافنا. أما قرار إعادة المباراة فلن يرفع عنا الضرر".

وكشف "قررنا التقدم باعتراض لدى محكمة التحكيم الرياضي لأن الاتحاد الإفريقي أقر بعدم توفر كافة الشروط الأمنية داخل الملعب".

وأشار رئيس النادي إلى "النادي أوكل محامين ووضع ملف الاعتراض لدى محكمة التحكيم الرياضي التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها".