الامارات | ريال مدريد يخطف "ميسي اليابان" من برشلونة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضم ريال مدريد الإسباني أحد أبرز مواهب كرة القدم الواعدة في العالم، ووقع مع المهاجم الياباني تاكيفوسا كوبو (18 عاما) والذي كانت بدايته في أكاديمية لاماسيا الشهيرة الخاصة بفريق برشلونة عندما كان في سن التاسعة.
وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال دفع مليوني يورو (2.25 مليون دولار) لنادي طوكيو، ومن المتوقع ضم كوبو بعقد يمتد لخمس سنوات.
ويحمل كوبو لقب "ميسي الياباني"، وكان ينتظره مستقبل في كامب نو، لكنه عاد لليابان بعد معاقبة برشلونة من الاتحاد الدولي (الفيفا) بمنعه من ضم لاعبين جدد، لمدة 14 شهرا، بسبب مخالفات في التعاقد مع ناشئين.
وقال ريال مدريد، في بيان، عبر موقعه على الإنترنت: "سيدعم تاكيفوسا كوبو صفوف الفريق الثاني (كاستيا) في الموسم المقبل".
وأضاف "إنه لاعب موهوب بدرجة هائلة في مركز لاعب الوسط المهاجم، ويحظى برؤية رائعة وسرعة فائقة".
وظهر كوبو، الذي خاض مباراته الدولية الأولى أمام السلفادور، في وقت سابق هذا الشهر، بشكل مميز مع طوكيو، متصدر الدوري الياباني.
ويوجد كوبو حاليا في البرازيل مع منتخب اليابان للمشاركة في كأس كوبا أميركا، ويستعد لخوض أول مباراة ضد تشيلي الاثنين.
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