شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان الإيطالي يعين «مالديني» مديرًا تقنيًا.. و«بوبان» رئيسًا تنفيذيًا لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ميلان الإيطالي، تعيين باولو مالديني أسطورة الفريق، مديرًا تقنيًا خلفًا للمستقيل ليوناردو، الذي رحل بنهاية الموسم الماضي.

Advertisements

مالديني كان يشغل سابقًا منصب مدير الاستراتيجية الرياضية، ولكن مع خروج ليوناردو أصبح المكان جاهزًا ليكون باولو هو المدير الرياضي الجديد.

وأعلن النادي الإيطالي كذلك، تعيين زفونيمير بوبان في منصب الرئيس التنفيذي للنادي لنشاط كرة القدم، وسيكون بوبان مسؤلًا عن تنسيق أنشطة النادي الرياضية والإشراف عليها وسيعمل عن كثب مع المدير التنفيذي للنادي إيفان جازيديس والمدير التقني المعين حديثًا باولو مالديني.

بوبان كان يشغل منصب الأمين العام للاتحاد الدولي «فيفا» منذ 2016، ولكن الآن سيعود إلى ميلان بعد أن قضى 10 سنوات من قبل مع الروسونيري، من 1991 حتى 2001.