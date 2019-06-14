شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يحدد 4 لاعبين جدد ويطالب بضمهم لمصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى أحمد حسام ميدو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة، من إعداد قائمة اللاعبين الجدد الذين يسعى للتعاقد معهم، فى ظل سياسة تدعيم الفريق ببعض اللاعبين المميزين وأصحاب الخبرة فى المنافسة على اللقب، وسلم ميدو أسماء اللاعبين إلى محمد مجد، رئيس لجنة التعاقدات بالنادى، لبدء التفاوض معهم وإنهاء ارتباطهم بأنديتهم.

وعلمت «المصرى اليوم»، أن القائمة تضم محمود عبد الرازق «شيكابالا» ومحمد شريف، لاعب الأهلى، وإيزى إيميكا، لاعب المصرى، وإسلام الفار، لاعب نجوم المستقبل، وعودة اللاعب محمود حمادة، المعار للإنتاج الحربى.

وتسعى إدارة نادى مصر المقاصة لسرعة حسم صفقة انتقال محمد شريف، جناح النادى الأهلى، بعد تلقى اللاعب عرض احتراف خارجى من نادى جيل فيسنتى البرتغالى.

وكان ميدو وضع شريف ضمن أولويات التعاقدات الجديدة، خاصة أن اللاعب تم اكتشافه عن طريقه، عندما كان مدربًا لنادى وادى دجلة.

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من جانبه، أكد أحمد حسام ميدو أن المقاصة يسعى للحفاظ على القوام المتواجد حاليا، مع إضافة 4 لاعبين على الأكثر، وأنه لن يفرط فى أى لاعب إلا فى حالة امتلاك بديل قوى ومناسب.

وقال: «سأتابع فريق الناشئين الفترة المقبلة وهناك أكثر من لاعب مميز فى فريق الشباب»، متمنيًا عودة المقاصة إلى ملعبه فى الفيوم للحصول على أكبر دعم جماهيرى.

وتقدم المقاصة بعرض رسمى للحصول على خدمات النيجيرى إيزى إيميكا، لاعب وسط المصرى، مقابل انتقال ميدو جابر إلى الفريق البورسعيدى.

وكان إيهاب جلال، المدير الفنى للمصرى، قد طالب إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع ميدو جابر، لتدعيم صفوف الفريق، خلال الاننقالات الصيفية المقبلة.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس إدارة النادى جلسة مع إيهاب جلال، خلال الساعات القليلة المقبلة، لمعرفة رأيه فى رحيل بعض اللاعبين، فى إطار صفقات تبادلية، وعلى رأسها صفقة جابر وإيميكا.