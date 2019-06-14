شكرا لقرائتكم خبر عن ودية تنزانيا تدق ناقوس الخطر فى المنتخب قبل «كان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من القلق داخل معسكر المنتخب الوطنى قبل أيام من انطلاق كأس الأمم الإفريقية التى تقام خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بسبب السلبيات التى ظهرت فى ودية تنزانيا التى أقيمت أمس الأول على ملعب برج العرب، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله أحمد المحمدى. ودق التعادل ناقوس الخطر قبل العرس الإفريقى، خصوصا استمرار صيام المهاجمين بعد فشل المهاجمين أحمد على ومروان محسن وأحمد حسن كوكا فى التسجيل، ما أزعج خافيير أجيرى، المدير الفنى، بشدة خوفا من استمرار الأزمة خلال مباريات البطولة، بجانب غياب التجانس بين اللاعبين وضعف التحضير وبناء الهجمات بينما فضل تقاسم المباراة بين الحارسين أحمد الشناوى وحارس الزمالك، ما يشير إلى وجود حيرة عند الجهاز الفنى فى حسم الحارس المقرر أن يشارك فى البطولة. ويخوض المنتخب تدريباته مساء اليوم السبت استعدادا للودية الثانية أمام غينيا المقررة غدا والتى تعتبر الفرصة الأخيرة أمام أجيرى لعلاج الأخطاء والاستقرار على التشكيلة التى سيخوض بها مباريات الكان وينتظر أن تشهد تشكيلة الفراعنة عدة تغييرات فى الشكيلة. يأتى هذا فى الوقت الذى تراجع فيه المنتخب من المركز الـ57 عالميًا إلى المركز الـ58 بعد تجمد رصيده عند 1384 نقطة، ليبقى فى المركز الثامن بين منتخبات إفريقيا التى يتزعمها المنتخب السنغالى، بعد تقدمه مركزًا واحدًا ليحتل المرتبة الـ22 عالميًا، بينما جاءت تونس فى المركز الثانى ثم نيجيريا والمغرب فى المركزين الثالث والرابع إفريقيا على الترتيب، بينما رفع المنتخب البلجيكى رصيده فى صدارة التصنيف إلى 1746 نقطة فى الصدارة وظل المنتخب الفرنسى بطل العالم فى المركز الثانى، والبرازيل ثالثًا قبل انطلاق كوبا أمريكا، واحتفظ المنتخب الإنجليزى بالمركز الرابع أمام نظيره البرتغالى فى التصنيف الشهرى الذى أصدره الاتحاد الدورى فيفا أمس. من جانبه، أبدى المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى، رضاه عن أداء لاعبيه خلال المباراة الودية أمام تنزانيا، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال أجيرى، خلال المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء، إن المباراة كانت متكافئة، والفريقان قدما مواجهة جيدة للغاية. وأضاف: «حاولنا الوصول إلى مرمى الفريق المنافس أكثر من مرة، ولكن أهدرنا العديد من الفرص، وهذا يعود إلى تألق حارس مرمى تنزانيا، الذى نجح فى التصدى لأكثر من كرة خطيرة». وأوضح: «كنا نرغب فى الفوز بأكثر من هدف، ولكن التوفيق لم يكن حليفنا، وتنزانيا منتخب جيد وليس من السهل أن نسجل فى مرماه أكثر من هدف». وواصل: «سنستفيد من المباراة، وسنقوم بمعالجة الأخطاء.