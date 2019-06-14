شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السنغال يصل مصر استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل عصر اليوم الجمعة، منتخب السنغال الأول لكرة القدم «أسود التيرانجا»، إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وأنهت سلطات المطار، إجراءات وصول المنتخب بصالة «4» التي خُصصت لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في الحدث الرياضي الأبرز في أفريقيا لهذا العام.

ويخوض منتخب السنغال مباريات كأس الأمم الأفريقية ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم إلى جانبه منتخبات الجزائر وكينيا وتنزانيا، وتقام مباريات المجموعة على استاد الدفاع الجوي.