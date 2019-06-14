شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السنغال يصل مصر استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل عصر اليوم الجمعة، منتخب السنغال الأول لكرة القدم «أسود التيرانجا»، إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.
وأنهت سلطات المطار، إجراءات وصول المنتخب بصالة «4» التي خُصصت لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في الحدث الرياضي الأبرز في أفريقيا لهذا العام.
ويخوض منتخب السنغال مباريات كأس الأمم الأفريقية ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم إلى جانبه منتخبات الجزائر وكينيا وتنزانيا، وتقام مباريات المجموعة على استاد الدفاع الجوي.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب السنغال يصل مصر استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.