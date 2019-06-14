شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. محمد عودة يقود بتروجت في «المظاليم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى بتروجت، اليوم الجمعة، تجديد عقد محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة موسم ليستمر في قيادة الفريق خلال الموسم المقبل في منافسات دوري الدرجة الثانية «المظاليم».

وكتب الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وقع كابتن محمد عودة عقد تجديد لتدريب النادي لموسم واحد. وجاء تجديد الثقة في الجهاز الفني والذي يتكون من ك. محمد عودة مديرا فنيا وك. طلعت محرم وك. أحمد سعيد مدربين وك. محمد يونس مدرب حراس مرمى، لثقة مجلس الإدارة في أن الجهاز سيبذل كل الجهد للعودة بالفريق لموقعة في الدورى الممتاز».