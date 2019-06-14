شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تذاكر مباراة مصر وغينيا الودية.. الأسعار ومنافذ البيع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طرح الاتحاد المصري لكرة القدم، تذاكر مباراة مصر وغينيا الودية المقرر إقامتها في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار استعداد المنتخبين لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك من خلال ثلاثة مراكز توزيع في ناديي الأوليمبي والجياد وميدان المطار ببرج العرب.
وصرح عامر حسين، رئيس منطقة الإسكندرية، المكلفة بتنظيم المباراة بأن الجهات الأمنية وافقت على دخول الجماهير بواقع 30 ألفا، مضيفًا أنه تم تحديد سعر التذكرة الموحدة بـ40 جنيها والأولى بـ120 جنيها.
كما حددت إدارة استاد برج العرب أبواب 5 و6 و7 لدخول حاملي التذاكر الموحدة، وباب 3 لحاملي تذاكر الدرجة الأولى، وباب 10 للمقصورة الرئيسية، وباب 2 للفريقين والحكام والإعلام وجمهور الفريق الضيف.
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