شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير مصر تستطيع مشاهدة بطولة أمم أفريقيا بـ399 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستطيع الجماهير المصرية متابعة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، على على القنوات الأرضية من خلال توافر أجهزة استقبال البث الأرضى الرقمى لدى الموزعين المعتمدين بمصر ومن السهل الحصول عليه حتي يتمكن المشاهد المصرى من متابعة البطولة في منزله بدلا من تحكم بعض القنوات.

ومن مميزات جهاز الاستقبال الأرضي أنه في متناول المواطن حيث يصل سعره إلى 399 جنيه فقط وهو سعر رمزي مقابل الباقات التي وضعتها القنوات المشفرة لمشاهدة البطولة فقط والتى تقترب من ألف جنيه، بينما جهاز الاستقبال الأرضي بسعره سوف يستمر مع المواطن وليس توقيت البطولة فقط.

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ولم تتوقف المميزات عند السعر فقط ولكن هناك مميزات فنية عديدة في جهاز الاستقبال الأرضي وهو من صناعة أوروبية- هولندية بالإضافة إلى أن قوة استقبال إشارة البث تصل إلى 27 db ..وأيضا هناك سهولة في تركيبه «plug& ply» ويقاوم عوامل التشويش على الإرسال ولديه إمكانيات للاستقبال من 40 إلى 60 كم من محطة الإرسال بجودة عالية.

يحصل أي مشتري مع الجهاز على ضمان ضد عيوب الصناعة لمدة عام بالإضافة إلى 3:5 أمتار سلك مجانا للهوائي الداخلي ويقاوم العوامل الجوية المختلفة «water proof».

وهناك توفير أجهزة استقبال رقمى البث الأرضي للمسافات أكثر من 60 كم وحتي 80 كم بسعر 699 جنیة وهو ما يؤكد عدم صحة الشائعات التي تتردد عن ارتفاع أسعار هذا الجهاز لاستقبال البث الأرضي.