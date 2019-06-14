شكرا لقرائتكم خبر عن «الأخضر» يقفز إلى الـ69 عالمياً في تصنيف «فيفا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أظهر التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر يونيو الجاري، الصادر اليوم (الجمعة) 14 يونيو 2019، تقدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 3 مراكز ليصل إلى المركز 69 عالمياً. ورغم أن «الأخضر» غائب عن أول 5 منتخبات على مستوى قارة آسيا باحتلاله المركز السابع، إلا أنه تقدم 3 مراكز بعدما كان في المركز الـ72 في التصنيف السابق الصادر بتاريخ 4 أبريل الماضي 2019.



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