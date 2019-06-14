شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تحافظ على صدارة تصنيف «فيفا».. وبطل العالم ثانياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (لوزان/سويسرا)

حافظت بلجيكا على صدارتها أمام فرنسا بطلة العالم، اليوم (الجمعة) في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فيما قفزت البرتغال مركزين وأصبحت خامسة بعد تتويجها في دوري الأمم الأوروبية.

وبعد فوزها على كازاخستان وأسكتلندا في تصفيات كأس أوروبا 2020، عززت بلجيكا تقدمها على المنتخب الأزرق الذي عوض خسارته أمام تركيا صفر-2 بفوزه على أندورا المتواضعة 4-صفر.

واحتفظت البرازيل التي تستهل الجمعة بطولة كوبا أمريكا على أرضها، بالمركز الثالث وإنجلترا بالرابع.

وكانت البرتغال الأبرز بين الـ10 الأوائل مع تقدمها مركزين نحو الخامس بعد فوزها في نهائي دوري الأمم على هولندا (1-صفر) التي أصبحت في المركز الرابع عشر (+2).

وارتقت إسبانيا الى المركز السابع (+2)، ألمانيا إلى الحادي عشر (+2) وإيطاليا إلى الرابع عشر (+3).

وتصدرت السنغال المنتخبات الأفريقية في المركز الثاني والعشرين، متقدمة على الصعيد القاري على تونس التي باتت صاحبة أفضل ترتيب بين المنتخبات العربية (25 عالميا) بتقدمها ثلاثة مراكز.

في ما يأتي ترتيب العشرة الأوائل:

1- بلجيكا 1746 نقطة

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2- فرنسا 1718

3- البرازيل 1681

4- إنجلترا 1652

5- البرتغال 1631 (+2)

6- كرواتيا 1625 (-1)

7- إسبانيا 1617 (+2)

8- الأوروغواي 1615 (-2)

9- سويسرا 1605 (-1)

10- الدنمارك 1589