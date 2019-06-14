شكرا لقرائتكم خبر عن سواحل الإسكندرية تُجهِّز «أخضر السلة للناشئين» للبطولة العربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

يواصل المنتخب السعودي لكرة السلة للناشئين معسكره الخارجي في جمهورية مصر العربية قبل انطلاق البطولة العربية يوم الثلاثاء القادم في القاهرة.

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وخصص المُدرِّب التركي تانير حصة تدريبية صباحية لياقية بهدف رفع مُعدَّل الإعداد البدني للاعبين قبل خوض البطولة على ساحل مدينة الإسكندرية، ويلعب غداً (السبت) أمام الاتحاد الإسكندري آخر مبارياته الودية.

يُذكر أن المنتخب السعودي للناشئين لعب أمام فريق سبورتنج المصري وفاز عليه بنتيجة 42/53.

ويُنتظر إجراء مراسم القرعة يوم الاثنين القادم، بعد تأكيد مشاركة 6 منتخبات في البطولة بصفة رسمية، هي (السعودية، ومصر، وتونس، والجزائر، ولبنان، البحرين).