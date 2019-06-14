مدرب الوحدة يدخل دائرة اهتمامات الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

دخل المدير الفني البرازيلي لنادي كورينثيانز فابيو كاريلي دائرة الاهتمامات الهلالية لإبرام عقد تدريب لقيادة دفة الفريق الكروي الأول للموسم الكروي الجديد، بعد اعتماد الجمعية العمومية الثلاثاء المقبل لإعلان الرئيس المرشح الذي يتنافس فيه فهد بن نافل وموسى الموسى.وكان فابيو كاريلي أقيل من تدريب نادي الوحدة السعودي منتصف ديسمبر 2018 بعد 13 جولة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأبدت وسائل إعلام برازيلية تفاعلها مع نبأ رغبة الهلال في التعاقد مع المدير الفني لكورينثيانز، والتي أشارت إلى وجود رغبة سعودية ملحة في التعاقد معه بأسرع وقت لتدارك الوقت، ولا سيما أن الفريق سيبدأ مشواره أمام منافسه الأهلي السعودي في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية. وأكدت صحيفة غلوبو سبورت البرازيلية واسعة الانتشار وجود مفاوضات جدية مع كاريلي الذي يشرف على كورينثيانز الذي يحتل المرتبة العاشرة في الدوري البرازيلي في جولته التاسعة.

يشار إلى أن كاريلي كان من ضمن خيارات الرئيس الهلالي الأسبق سامي الجابر قبل التعاقد مع المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس.