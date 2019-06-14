زيادة تاريخية منتظرة ترفع فرق دوري المحترفين إلى 20

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

ينتظر أن يصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا بزيادة عدد فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الكروي 2019ـــ 2020 إلى 20 فريقا في الموسم الذي تقرر أن ينطلق 22 أغسطس المقبل، بعد أن تنتهي جميع تفاصيل الدراسات الخاصة بقرار الزيادة مع رابطة دوري المحترفين والجهات المسؤولة واتحاد الكرة.

وبحسب ما علمته «مكة» فإن هناك دراسة لإعداد كل التفاصيل المالية وتكاليف الفرق المشاركة والروزنامة الزمانية، وإمكانية الملاعب والمدن الرياضية لاستيعاب عدد المباريات التي ستلعبها الفرق والطريقة المثلى للسير بالدوري دون توقف، مع الأخذ بالاعتبار المناسبات الدينية والوطنية.

وسيتضمن قرار الزيادة إشراك 20 فريقا في الدوري بمعنى بقاء أندية الباطن والقادسية وأحد التي هبطت في الموسم الكروي الماضي، وتصعيد فريق الخليج (رابع فرق دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى) الذي لعب مواجهتي ملحق الصعود والبقاء مع فريق الحزم.

وكان الدوري السعودي لأندية الدرجة الممتازة شهد أطوارا عدة على صعيد عدد الفرق منذ انطلاقته بشكل دوري للمرة الأولى على مستوى الأندية السعودية في 1976ـ 1977.

مراحل الدوري السعودي

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1976–1977 انطلاقة أول دوري منتظم بنظام النقاط بثمانية فرق.

1977– 1978 رفع عدد الفرق المشاركة من 8 إلى 10 فرق.

1982 – 1983 استبدال نظام الدوري بنظام (الدوري المشترك بين أندية الدرجتين الممتازة والأولى) لسنة واحدة فقط بسبب مشاركة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم.

1985 – 1986 رفع عدد الفرق المشاركة من 10 إلى 12 فريقا.

1990 – 1991 تغيير اسم المسابقة إلى بطولة كأس دوري خادم الحرمين الشريفين، واستحداث نظام المربع الذهبي لتحديد بطل المسابقة.

2009 – 2010 إقرار زيادة عدد فرق الدوري من 12 إلى 14 فريقا.

2018 – 2019 إعلان زيادة عدد الفرق المشاركة من 14 إلى 16 فريقا.