شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر يواصل برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب، على مواصلة برنامجه التأهيلي للعودة إلى الملاعب في أقرب فرصة، وذلك بعد غياب طويل بسبب اصابة الركبة التي كان اللاعب قد تعرض لها.
كان طاهر كاهر قد دخل محور اهتمامات النادي الأهلي بعد تألقه مع المقاولون العرب خلال الفترة الماضية والتي انضم على إثرها إلى المنتخب الأول .
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة، ويتبقى لذئاب الجبل مباراة واحدة مؤجلة مع النادي الأهلي من المقرر اقامتها بعد الانتهاء من كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 يولية .
كانت هذه تفاصيل خبر طاهر محمد طاهر يواصل برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.