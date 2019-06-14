شكرا لقرائتكم تدريبات بدنية للاعبى منتخب مصر استعدادا لودية غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى منذ قليل مران منتخب مصر الأول لكرة القدم، بالملعب الفرعى لاستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن استعداداته لودية غينيا المقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لأمم أفريقيا 2019 التى تنطلق يوم 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل وتستضيفها مصر.

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شهد المران إجراء اللاعبين تدريبات بدنية إلى جانب محاضرة من قبل المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني عن ودية تنزانيا التى أقيمت أمس الخميس وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد ودياً.

وتواجد فى المران 24 لاعبا وهم أحمد المحمدى "3"، وليد سليمان "11"، عبد الله السعيد "19"، أحمد على "14"، ومحمد الننى "17"، محمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، عمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، طارق حامد "8"، أحمد حسن "كوكا "18"، على محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، عمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبد الرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20 و محمد أبو جبل.