شكرا لقرائتكم تريزيجيه يقتحم قائمة أساطير الأجنحة الطائرة بالرقم "7"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل محمود حسن "تريزيجيه" على رقم "7" فى صفوف المنتخب، ليخلف أحمد فتحى، أحد كباتن المنتخب، الذى تم استبعاده من قائمة الفراعنة. واقتحم محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطنى المحترف فى صفوف قاسم باشا التركى قائمة النجوم اللذين ارتدوا الرقم "7" عبر تاريخ كرة القدم وكانوا يشغلون مركز الجناح. Advertisements وشغل عبر تاريخ كرة القدم العديد من النجوم مركز الجناج وارتدوا القميص رقم "7" وتألقوا فيه بشكل لافت للنظر وفى مقدمتهم البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى وفرانك ريبيري لاعب بايرن ميونخ السابق ولويس فيجو لاعب ريال مدريد المعتزل وبيبيتو نجم البرازيل الأسبق. الجدير بالذكر أن أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ الـ "كان". ويسعى المنتخب الوطنى لاستغلال عاملى الأرض والجمهور والتتويج بالبطولة للمرة الثامنة فى تاريخه ليواصل تربعه على قائمة المنتخبات الأكثر تتويجا باللقب.

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