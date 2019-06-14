موليكا مهاجم مازيمبى على رادار الزمالك فى الانتقالات الصيفية...

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جدة - عمرو شويل يهتم مسئولى نادى الزمالك، بالتعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم مازيمبى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط هجوم الأبيض فى الموسم الجديد. ويسعى الزمالك لتعزيز خط الهجوم بالتعاقد مع مهاجم سوبر خلال الفترة المقبلة حيث سيتم تسويق الثنائى المغربى خالد بوطيب وحميد أحداد مهاجمى الفريق الأبيض خلال الفترة القادمة. Advertisements ومن المقرر أن يتابع مسئولو الزمالك، مهاجمي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الامم الافريقية المقبلة التى ستنطلق فى 21 من شهر يونيو الجارى وتستضفيها مصر، للوقوف على مدى إمكانية التعاقد مع مهاجم متميز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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