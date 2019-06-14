شكرا لقرائتكم طرح تذاكر مباراة مصر و غينيا 40 جنيه للدرجة الموحدة والأولي بـ120 جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الاتحاد المصري لكرة القدم، ثلاث منافذ توزيع تذاكر مباراة مصر و غينيا الودية المقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل، وهي نادي الأوليمبي و الجياد وميدان المطار.

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وكان الأمن قد وافق على حضور 30 ألف مشجع لمباراة المنتخب و غينيا الودية وتحديد سعر الدرجة الموحدة بـ40 جنيه و الأولي بـ120 جنيه.

وحدد مسئولو استاد برج العرب باب 3 لدخول جماهير تذاكر الدرجة الموحدة و باب 5 و 6 و 7 لتذاكر الدرجة الأولي.