شكرا لقرائتكم مصرية تفوز بمنصب رئيس المنطقة الخامسة الافريقية لمكافحة المنشطات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فازت الدكتورة هانم أمير المدير العام للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ( نادو )، بمنصب رئيس المنطقة الخامسة الافريقية لمكافحة المنشطات "رادو" ومقرها نيروبي بكينيا للفترة من 2019 حتى 2024 والتي تضم كل دول حوض النيل بالاضافة غانا وسيراليون.

وشهدت الانتخابات منافسة قوية بين مصر وكينيا ، حيث تنافس في الانتخابات 13 دولة افريقية وفازت مصر بـ 5 اصوات مقابل 4 اصوات لكينيا لتفوز مصر برئاسة المنطقة.

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وتتولى مصر الريادة ومساعدة دول المنطقة من حيث استضافة لقاء الرادو القادم ، وفحص عينات الدول الاعضاء ، ودورات مراقبي المكافحة ، والندوات والدورات التعليمية .

يذكر ان المجموعة الاولى لمكافحة المنشطات والتي تشمل مجموعة الدول العربية دعت مصر للانضمام لها اكثر من مرة نظراً للدور المؤثر الذي تقوم به مصر في مجال مكافحة المنشطات ، ولكن المجموعة الخامسة الافريقية اصرت على تواجد مصر بها لانها تعتبر اقوى الدول في المنطقة وتقدم العديد من الخدمات في مجال المكافحة.