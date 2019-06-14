شكرا لقرائتكم الإصابة تبعد أندرادا عن الأرجنتين في كوبا أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم تنطلق بطولة كوبا أميركا 2019 بعد وبدأت المشكلات تواجه المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم وذلك بعد إصابة حارس مرماه إستيبن أندرادا الذي تقرر خروجه من قائمة الفريق المكونة من 23 لاعبا.

وكان أندرادا، طبقا لما كشفته صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية يوم الجمعة قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مران الأرجنتين يوم الأربعاء.

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وقال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بيان له: لقد تعرض لكدمة في الركبة أسفرت عن تورم كبير ولن يكون قادرا على المشاركة في كوبا أميركا، سنقدم مذكرة لكونميبول (اتحاد الكرة لأميركا الجنوبية) من أجل السماح لنا بضم لاعب بديل، الذي سيكون خوان موسو.

وتقرر استبعاد أندرادا، حارس بوكا جونيورز الأرجنتيني، الذي كان ينافس فرانكو أرماني على مركز الحارس الأساسي للمنتخب الأرجنتيني، من قبل الجهاز الفني للأخير الذي قرر استبداله بخوان موسو، حارس مرمى أودينيزي.

يذكر أن المنتخبات المشاركة في بطولة كوبا أميركا لديها الحق في إجراء تغييرات في قوائمها قبل 24 ساعة من مباراتها الأولى في دور المجموعات. وتخوض الأرجنتين أولى مبارياتها في بطولة كوبا أميركا 2019 أمام كولومبيا مساء يوم السبت.