شكرا لقرائتكم وست هام يتعاقد مع الإسباني بابلو فورنالس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة، إنه تعاقد مع لاعب وسط إسبانيا بابلو فورنالس من فياريال.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن وست هام دفع 24 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاما.

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وسيلتحق فورنالس، الذي وقع على عقد لمدة خمس سنوات مع إمكانية التمديد لعام إضافي، بفريق المدرب مانويل بليغريني في فترة الاعداد للموسم الجديد بعد تمثيل إسبانيا في بطولة أوروبا تحت 21 عاما في الفترة بين 16 و30 يونيو الجاري.

وقال فورنالس، الذي خاض مباراتين مع منتخب إسبانيا الأول، لموقع وست هام على الانترنت "أنا سعيد جدا وممتن للغاية لهذه الفرصة، أود من النادي أن يستمر في منح الفرص للشبان والأشخاص الطموحين والراغبين في الاجتهاد على المدى البعيد".

وأضاف "لعب مانويل بليغريني دورا كبيرا بالطبع في إتمام الصفقة وهو أحد أفضل المدربين في العالم. من لا يرغب في العمل مع شخص مثله؟".