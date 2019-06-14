شكرا لقرائتكم ميلان يعلن تعيين مالديني مشرفاً فنياً بالنادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ميلان الإيطالي يوم الجمعة، تعيين نجمه السابق باولو مالديني كمشرف فني على كرة القدم بالنادي، ليعمل إلى جانب زميله الكرواتي زفونيمير بوبان الذي تولى أعلى منصب في قطاع كرة القدم بالنادي.

وذكر ميلان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن مهام مالديني ستكون قريبة من عمل بوبان.

وستكون أول مهمة له إدارة خطة التطوير المتعلقة بالقطاع الرياضي، بما في ذلك تمثيل النادي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، والخطط الخاصة بكل فرق كرة القدم في النادي قبل المعسكرات الصيفية والمباريات الاستعدادية للموسم.

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وقال إيفان غازيديس الرئيس التنفيذي للنادي- في تصريحات للموقع الرسمي: مالديني يجسد كل القيم التي بني عليها ميلان، أنا سعيد لوجوده على رأس مسئولية كرة القدم بالنادي.

وأضاف: بوجوده ، سنتمكن من بناء ناد حديث ، مكون من محترفين لديهم إمكانات كبيرة. ستكون رحلة سنقوم بها سويا لتحقيق مشروع يتسم بالتحدى والإلحاح، ويتطلب طاقة كبيرة وإخلاص، واثق من أنه سيكون قادرًا على عرض تجربته ورؤيته للفريق، ويعد باولو جزء لا يتجزأ من ميلان وهو يعرف طريق النجاح. سيكون نقطة مرجعية مهمة للجميع.

وكان ميلان أعلن تعيين لاعبه السابق زفونيمير بوبان كمسؤول عن كرة القدم بالنادي، حيث كان ترك منصبه كنائب السكرتير العام للاتحاد الدولي (فيفا) لشؤون كرة القدم.