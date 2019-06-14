ساري سيعين مدربا ليوفنتوس اليوم بحسب وسائل الإعلام الإيطالية

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أكدت وسائل الإعلام الايطالية مساء الخميس أن يوفنتوس بطل الدوري في الأعوام الثمانية الأخيرة سيعلن اليوم الجمعة تعيين ماوريتسيو ساري مدربا لفريقه بعدما توصل إلى اتفاق مالي مع فريقه الحالي تشلسي الإنكليزي.
وبحسب قناة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن يوفنتوس سيدفع 3,5 ملايين يورو إلى النادي الإنكليزي الذي سيستعملها للتعاقد مع لاعب وسطه السابق فرانك لامبارد المدرب الحالي لنادي دربي كاونتي من الدرجة الأولى (الثانية عمليا).
وأضافت أن ساري (60 عاما) سيكون بالتالي حرا للتوقيع على عقد لمدة ثلاثة أعوام مع يوفنتوس الذي كان أعلن في أيار/مايو الماضي رحيل مدربه ماسيميليانو أليغري بعدما أمضى معه خمسة مواسم.
وسبق لساري الذي توج مع تشلسي بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" هذا الموسم، تدريب نابولي في الفترة بين 2015 و2018 وقاده مرتين إلى المركز الثاني خلف يوفنتوس البطل.
ورغم اللقب القاري مع تشلسي، عانى ساري من انتقادات جماهير النادي اللندني خصوصا عدم عدم المرونة في تغيير الخطط التكتيكية.
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