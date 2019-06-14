بالصور.. على رأسهم ساديو ماني..وصول بعثة منتخب السنغال قبل انطلاق أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وصلت بعثة المنتخب السنغالي، إلى مطار القاهرة مساء اليوم الجمعة، قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية المقرر لها من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وكان على رأس بعثة منتخب السنغال النجم ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، والحاصل مؤخرا مع فريقه على لقب دوري أبطال أوروبا.

وعقب وصول بعثة منتخب السنغال لمطار القاهرة، توجهت إلى مدينة الإسماعيلية حيث يقيم معسكر هناك استعدادا لكأس أفريقيا.

ويلعب منتخب السنغال ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم معهم الجزائر وكينيا وتنزانيا، وتلعب هذه المجموعة مبارياتها على ملعب الدفاع الجوي.