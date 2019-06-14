كيف تناولت الصحف المغربية قرار رفع الإيقاف عن جريشة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

انتهت أزمة جهاد جريشة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عقب قرار الأخير برفع الإيقاف عن الحكم المصري، والذي يأتي قبل أيام من انطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وكان أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر: "رفع الإيقاف عن جهاد جريشة وعودته للتحكيم في بطولة الأمم الأفريقية 2019."

وفي وقت سابق كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر إيقاف جريشة لمدة 6 شهور بسبب ما وصفه الكاف بالأداء الضعيف من جانب الدولي المصري في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي مايو الماضي.

الصحف المغربية سلطت الضوء على قرار الاتحاد الأفريقي، خاصة وأن الأزمة التي صدر على إثرها قرار ضد جريشة، كان طرفها فريق الوداد المغربي خلال مباراته أمام الترجي التونسي بنهاي دوري أبطال أفريقيا.

صحية 360 سبورت وصفت القرار بـ "المفاجأة"، كما زعمت أن ما قام به الحكم المصري خلال إدارته لمباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال فضيحة، بحسب وصفها.

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وأوضحت الصحيفة، أن بحسب ما جاء خلال وسائل إعلام محلية، فأن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تدخل لإصدار هذا القرار، بعدما اجتمع مع أحمد أحمد رئيس الكاف في باريس ودار بينهما نقاش للتوصل لحل بخصوص تلك الأزمة.

في نفس السياق، سلطت صحيفة البطولة المغربية الضوء على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لافتة أن جهاد جريشة تلقى خبر رفع الإيقاف عنه من طرف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ورئيس لجنة حكامه، عصام عبد الفتاح.

وأشارت إلى أن بعد هذا القرار تأكدت مشاركة الحكم المصري في إدارة مباريات كأس أفريقيا 2019.

أما عن صحيفة المنتخب، فنقلت خبر رفع الإيقاف عن جهاد جريشة، لتؤكد أن هاني أبوريدة، رئيس اتحاد كرة القدم المصري، استغل تواجده في باريس مع أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على هامش حضور كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وتحدث معه عن أزمة جريشة.

في نفس الإطار، تناولت صحيفة المغرب اليوم قرار رفع الإيقاف عن جهاد جريشة نقلا عما جاء على لسان عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس لجنة الحكام.

وأكدت الصحيفة، أنه من المنتظر أن ينضم جريشة غدا إلى معسكر حكام كأس أفريقيا 2019 ليصبح عدد الحكام المصريين المشاركين في إدارة مبارياتها إلى 6 حكام من بينهم ثلاثة حكام ساحة.