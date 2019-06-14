تقارير: مدرب بشكتاش يضع تريزيجيه ضمن أولوياته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
وضع المدير الفني لفريق بشكتاش التركي عبد الله أفشي، اللاعب محمود حسن "تريزيجيه" ظهير فريق قاسم باشا، ضمن أولوياته للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا لصحيفة "فوتبول أرينا" التركية، فإن المدير الفني لفريق بشكتاش وضع تريزيجيه ضمن أولوياته لتدعيم الجانب الهجومي استعدادًا للموسم المقبل في ظل المستوى الذي قدمه الدولي المصري مع فريقه الحالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة بشكتاش تنوي تقديم عرض مغري لإقناع مسئولي قاسم باشا بالاستغناء عن خدمات صاحب الـ24 عامًا.
وشهدت الأيام الماضية مفاوضات بين إدارتي جالطة سراي وقاسم باشا من أجل شراء تريزيجيه إلا أن المفاوضات لم تتم بنجاح بسبب الاختلاف في الأمور المادية.
ويعتبر تريزيجيه مطمعًا للعديد من الأندية التركية والفرنسية حيث ارتبط لاعب الأهلي الأسبق بالانتقال لصفوف فنربخشة وجالطة سراي بجانب مارسيليا وأولمبيك ليون.
ويُعد تريزيجيه أحد العناصر الأساسية منذ انتقاله لصفوف قاسم باشا في صيف 2017 حيث شارك في الموسم المنقضي في 38 مباراة بجميع المسابقات ليسجل تسعة أهداف ويصنع 10 أهداف.
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