المدرب العام لمنتخب مصر: أنجزنا 80% من خطة الجهاز الفني قبل أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية-(أ ش أ):

قال الإسباني خوسيه أنخيل تيتو، المدرب العام للمنتخب الوطني لكرة القدم، إن الفوز وديا على تنزانيا بهدف وحيد لا يقلل من القدرة الهجومية لمنتخب مصر، مشيرا إلى أن ما حدث أمر طبيعي ومتوقع في هذه المرحلة من الإعداد ولم يمض على تجمع الفريق أكثر من أسبوع واحد، مؤكدا في نفس الوقت على سير خطة الجهاز الفني بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري وفقا لما كان مخططا.

وأضاف المدرب العام لمنتخب الفراعنة في تصريح اليوم /الجمعة/ - "يوجد لدينا بعض العناصر المرهقة مع نهاية موسم طويل، لذلك نعمل على إعادة تأهيلهم بالشكل الذي يتوافق مع بطولة كبيرة، والوصول بهم إلى قمة المستوى، لافتا إلى أن الجهاز الفني لديه خطة مدروسة للارتقاء بدنيا وذهنيا وتكتيكيا بالفريق ستبلغ قمتها مع المراحل النهائية للبطولة"، مشيرة إلى أنه تم إنجاز نحو 80% من هذه الخطة حتى الآن.

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وتابع بالقول "المتبقي أمامنا الآن هو العمل على إنهاء الهجمات بشكل أفضل في الـ30 مترا الأخيرة، ومحافظة الفريق على مستواه البدني بعد الدقيقة 70 من عمر المباراة، وهو ما أشارت إليه تجربة الأمس كما كنا نتوقع".

وأشار المدرب العام للمنتخب الوطني، إلى أن أهم ما كان يستهدفه الجهاز الفني في هذه المرحلة هو كيفية صناعة الفرص، وهو ما تحقق بالفعل في مباراة الأمس، كما اطمأن الجهاز الفني على قدرة الفريق بالنسبة لتغيير خطط أدائه، وهو ما تم تنفيذه خلال شوطي المباراة.

وأوضح تيتو أيضا، أن تركيز الفريق ينصب حاليا على المباراة الرسمية الأولى في البطولة أمام زيمبابوي يوم الجمعة المقبل، كما أن خطة الإعداد تم حسابها زمنيا لهذا التاريخ، لافتا إلى أن مباراة غينيا الودية يوم الأحد المقبل الهدف منها التقدم من خلالها حسب خطة الجهاز الفني على المستويين البدني والذهني والخططي للمنتخب.