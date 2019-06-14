الخليج 365 يكشف.. كواليس رفع الإيقاف عن جريشة.. ومصير نور الدين من أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبد الباسط:

قال عصام عبد الفتاح، عضو مجلس اتحاد كرة القدم والمشرف على لجنة الحكام إن جلسة التي جمعت رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، أدت لرفع الإيقاف عن جهاد جريشة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر إيقاف جريشة عقب مباراة الذهاب بين الوداد والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عبد الفتاح ـ في تصريحات خاصة لمصراوي ـ اليوم الجمعة:"نجحنا في إعادة عبد الفتاح وسنُبقي أيضًا على إبراهيم نور الدين الذي تم الدفع به بعد إيقاف جريشة.. لم ولن نقصر في حقنا".

وبذلك يصبح هناك 3 حكام مصريين في كأس الأمم الأفريقية وهم أمين عمر، جهاد أبو جريشة و إبراهيم نور الدين.