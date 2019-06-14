بعد إطلاق سراحه.. أحمد أحمد يصل إلى القاهرة قبل انطلاق أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

وصل أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الجمعة، إلى القاهرة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر يوم 21 يونيو الجاري.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن أحمد عقب وصوله القاهرة استقر بفندق ماريوت، وذلك قبل أيام من انطلاق كأس أفريقيا.

ويأتي وصول رئيس الكاف إلى القاهرة بعد أيام من إطلاق سراحه، إثر خضوعه للتحقيق من جانب السلطات الفرنسية بشأن تهم فساد.

وجاء التحقيق مع أحمد أحمد بناءً على شكوى تقدم بها المصري عمرو فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد، والذي تمت إقالته بمعرفة أحمد أحمد أبريل الماضي.