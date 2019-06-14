بالصور.. نجوم الرياضة والاعلام في حفل زفاف كريمة الكابتن أحمد سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني رجب:

احتفل اللواء أحمد سليمان، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بزفاف نجلته "ياسمين" ، إلى عريسها المخرج الشاب كريم عبد العزيز ، وذلك بأحد فنادق القاهرة المطلة على النيل .

هذا وقد حضر نخبة من نجوم الرياضة والإعلام لتقديم التهاني للعروسين ، ومن بينهم الإعلامى أحمد شوبير وعصام الحضرى وأحمد حسن وأحمد فتحى جدو ومحمود فتح الله .

كما حرص على الحضور طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلى، وعزمى مجاهد وعبد الحليم على ومحمد صبحى ونادر السيد وجمال عبد الحميد ومحمد أبو العلا حمادة صدقى وعلاء عبد الصادق وهشام يكن وجمال العاصى وأيمن بدرة ، ولؤى دعبس من اتحاد شمال أفريقيا لملاكمة المحترفين، ومصطفى عبد الخالق عضو مجلس إدارة الزمالك السابق.

هذا وقد أحيا حفل الزفاف النجم تامر حسني ، الذي قدم عدد من أغانيه المميزة ، وسط تراقص الحضور في جو من البهجة والسعادة .