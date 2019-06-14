رسميا.. مالديني يتولى منصبًا جديدًا في ميلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن إيه سي ميلان الإيطالي تعيين أسطورته باولو مالديني مديرا تقنيا للنادي، ليعمل مع الكرواتي زفونيمير بوبان، المدير الجديد لقطاع كرة القدم في الروسونيري.

امتدت مسيرة مالديني كلاعب مع ميلان 25 عاما، كما قضى مؤخرًا فترة عمله كمدير لاستراتيجية وتطوير الرياضة في النادي.

وأفاد الموقع الرسمي لميلان أن مهمة مالديني تتمثل في إدارة خطة التطوير الخاصة بالفريق الرياضي، بما فيها الأولويات الحالية في فترة الانتقالات والتخطيط للموسم الجديد.

وقال إيفان جازيديس، المدير التنفيذي لميلان: "أنا سعيد لوجود باولو على رأس القطاع الرياضي، معه سنكون قادرين على بناء نادٍ عصري".

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من جانبه، أصبح بوبان المدير الجديد لقطاع كرة القدم في ميلان، بعد توليه منصب نائب السكرتير العام للفيفا لشؤون كرة القدم منذ عام 2016.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة أن الكرواتي زفونيمير بوبان بصدد الرحيل عن منصبه في الاتحاد، من أجل العودة إلى نادي ميلان حيث سيكون مسؤولا عن كرة القدم بالنادي الإيطالي.

ولعب بوبان ضمن صفوف فريق ميلان بين عامي 1991 و2001 وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1994 إلى جانب أربعة ألقاب في الدوري الإيطالي.

يُذكر أن ميلان يعاني من تراجع في نتائجه منذ أعوام وتكرر إخفاقه في التأهل لدوري الأبطال، بينما يهيمن يوفنتوس على الكرة الإيطالية منفردًا بعد التتويج بالكالشيو للموسم الثامن على التوالي.