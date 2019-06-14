جهاد جريشة يُعلن عبر الخليج 365 رفع الإيقاف عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن جهاد جريشة، تلقيه اتصالات من قبل مسؤولي اتحاد الكرة المصري اليوم الجمعة يبلغونه برفع الإيقاف الذي وقعه عليه كاف بصورة رسمية.

وأضاف جريشة في تصريحات خاصة :"سعيد بالقرار وأحب أن أشكر هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد ونائبه أحمد شوبير وعصام عبد الفتاح وسأكون من يوم غد بإذن الله معهم في البطولة".

وأتم جريشة حديثه بالإشارة إلى أنه يركز خلال الفترة الجارية للظهور بشكل مُشرف خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستسضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يونيو المقبل.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر إيقاف جريشة لمدة 6 شهور بسبب ما وصفه الكاف بالأداء الضعيف من جانب الدولي المصري في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي مايو الماضي.