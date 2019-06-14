الصحف البلجيكية تنحني لاستقبال ريال مدريد الحافل لهازارد

انشغلت الصحف البلجيكية بـ”الاستقبال المدهش” الذي قدمه ريال مدريد لنجم وقائد منتخب بلجيكا إيدن هازارد.

وأبرزت إذاعة آر تي إل التي خصصت أول 12 خبراً من صفحتها الرسمية للاعب البلجيكي أن “إيدن هازارد تلقى استقبالاً يليق بحجم ناديه الجديد”.

وأجمعت عناوين الصحف على وقع الاستقبال الحافل الذي تلقاه اللاعب في سانتياغو برنابيو والذي وصفته شبكة آر تي بي إف المحلية للإذاعة والتلفزيون بأنه “قداس عظيم لم تشهده القلعة البيضاء منذ وصول (البرتغالي) كريستيانو رونالدو منذ عشرة أعوام”.

من جانبها، ذكرت صحيفة لا درنيير أور: “جالساً بين والديه، نظر إيدن للملعب بعينين لامعتين، إذا كان بداخله شكوك حول العظمة المطلقة لريال مدريد، تبددت هذه الشكوك في تلك اللحظة”.

كما حصل هازارد الذي احتلت صورته بقميص ريال مدريد افتتاحية صحيفة مترو التي توزع مجاناً في محطات المترو، على اهتمام صحيفة لو سوار، التي تعد المرجع الأساسي للصحافة الفرانكفونية ببلجيكا.

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ولمقالتها التحليلية حول انتقال اللاعب البلجيكي للملكي، اختارت هذه الصحيفة عنوان “إيدن هازارد في ريال مدريد: ميلاد ملك”، مشيرة إلى أن “الثقافة الهجومية التي يسعى ‘زيزو’ (مدرب الريال زين الدين زيدان) لتطبيقها في المنافسة الإسبانية التي تتميز بالسرعة والأسلوب الفني، تتوافق مع المهارات التي يمتلكها (هازارد) وتحفز شهيته”.

وكذلك، ركزت الصحف في الإقليم الفلامندي الكائن بشمال البلاد، على تقديم اللاعب الذي انتقل لصفوف “الميرينغي” قادماً من تشيلسي الإنجليزي، مبرزة أنه ينضم للريال عقب موسم مشؤوم خرج منه الفريق الإسباني خالي الوفاض.

وفي هذا السياق، أبرزت صحيفة دي مورغن أن “الأعضاء أصبحوا متشككين بعدما شهدوا واحداً من أكثر المواسم بؤساً في تاريخ النادي”، مضيفة أن “هازارد أوقظ الكثير من الحماسة، فلم يستقدم لاعب هذا العدد من المشجعين أثناء التقديم منذ كريستيانو رونالدو وكاكا”.

من جانبها، ركزت صحيفة لا ليبر بلجيك، على الشكوك حول القميص الذي سيرتديه هازارد كونه لن يتمكن من استخدام قميصه المعتاد رقم 10 الذي يخص لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش.